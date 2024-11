Vlado Kreslin obuja spomine: zapel po tridesetih letih poroke (Suzy)

Po kar nekaj letih je Vlado Kreslin obiskal prav posebno prekmursko gostilno, v kateri že dolgo ni bil. »Predolgo. Pred tridesetimi leti smo tu imeli gostüvanje, veselico, najino poroko. Tudi tokrat je bilo veselo,« pravi kantavtor, ki je v družbi gostov zapel svojo slavno uspešnico Črno kitaro.

Z ženo Evo Strmljan Kreslin sta v zakonu povila tri otroke: Čarno Katarino, Ajdino Marijo in Naja Vida. Njegova najdražja je lani dejala, da Vlado nima obraza za javnost in obraza za doma: »Samo ko se zapeljeva čez Muro, postane malo drugačen. Tam je doma doma. Tam začne gučati, ima drug izraz na obrazu.«

Z Evo sta srečna že trideset let.

Eva je ekonomistka in magistrica poslovnih ved, ki dela kot direktorica družinskega centra Javnega zavoda Mala ulica. Nekoč je tudi priznala, da se ne počuti, kot da živi v senci slavnega moža.

»Kvečjemu sem vesela in ponosna, da sem lahko ob Vladu in z njim, ker je zelo poseben človek, in počaščena sem, da z mano deli življenje.« Naj bo tako še dolga leta!