Veselje Rafaela Nadala: Teniški as bo dobil sina

»Vse se odvija dobro, postal bom oče. Ker s tem še nimam izkušenj, ne vem, kako se bo življenje spremenilo, a mislim, da to ne bo vplivalo na mojo poklicno pot,« je Rafael Nadal ob naznanitvi nosečnosti povedal na tiskovni konferenci. Pred nekaj dnevi pa je v javnost prišla vest, da bosta z ženo dobila sina.

Ona ga ne spremlja na vseh teniških turnirjih, saj meni, da to ne bi bilo dobro ne zanjo in ne zanj.

Preden sta si oktobra 2019 obljubila večno zvestobo, sta bila kar 14 let par in eno leto zaročenca. Zakonca življenja ne obešata na veliki zvon, tudi ob naznanitvi nosečnosti je Španec povedal, da ni navajen v javnosti govoriti o zasebnosti ter da z ljubljeno cenita življenje stran od soja žarometov. Maria je v enem od redkih intervjujev o razmerju s športnikom vendarle razkrila, da ga ne spremlja na vse tekme, saj on potrebuje veliko osebnega prostora.