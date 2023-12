Veličastna državna proslava, Golob poskrbel za presenečenje (Suzy)

Življenje je kot voda, nobena skala ga ne more ustaviti. Roku Golobu so poletne poplave uničile studio in mu povzročile za več sto tisoč evrov škode, vendar niso zaustavile njegove ustvarjalnosti. Dobršen del zajetnega znanja in ustvarjalnosti bo pokazal tudi na letošnji državni proslavi.

»To je bil velikanski zalogaj, pri katerem sodeluje kar 150 ljudi, orkester mandolin, solisti ... In ker vemo, da glasba pove več kot tisoč besed in se dotakne najglobljih čustev ljudi, sem želel na ta način zgraditi most. Spodbuditi ljudi, da bodo našli upanje in moč, da jih bo glasba dvignila nad vse težave, ki so jih in jih pestijo. Da se bodo napolnili z energijo. Brez floskul in političnih besed. Kajti le glasba ima takšno moč,« pravi Rok, ki ima že izkušnje z državno proslavo. Po tem velikem delu bo končno malo zadihal.

Ob številnih obveznostih je vesel, da novo leto ne bo delovno.