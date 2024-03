Vekikonočni izziv: Naravni cvetlični pirhi (Suzy)

Naravni cvetlični pirhi, okrašeni z vrtnimi primulami oziroma jegliči, so moja najnovejša pogruntavščina. Vsako leto namreč preizkušam kakšno novo tehniko ali metodo priprave pirhov in najraje izhajam prav iz narave in naravne obdelave. Priprava pirhov s čebulnimi olupki je moja otroška nostalgija; mami je vsako jajce skrbno zavila v različne zeli z vrta ter jih skuhala v vodi s čebulnimi olupki.

In prav to je bil največji navdih za moje letošnje pirhe. Gre za resnično zelo preprosto pripravo, saj potrebujemo le nekaj sestavin, ključni sta zagotovo bela jajca ter sveži barviti cvetovi vrtnih primul. V času kuhanja se namreč dobesedno zalepijo oziroma nekako zasušijo na lupino jajc. Če izberemo bela jajca, je kontrast še toliko lepši.

Priprava je zelo preprosta.

Sama sem uporabila različne barve cvetov. Cvet rumene primule zagotovo najbolje ohrani svojo intenzivno barvo, ostale barve cvetov pa lepo pobledijo v nežne pastele, tako nastanejo čudoviti cvetlični pirhi s 'starinskim pridihom'. Če želimo pirhe s sijajem, jih lahko po želji premažemo z maščobo, sama sem jih pustila take, kot so, saj tako delujejo še bolj naravno, romantično ter so pravi pomladni pridih na praznični mizi.

Verjetno najhitrejši naravni pirhi, kar jih poznate.

Potrebujemo:

* bela jajca

*cvetove vrtnih primul (različne barve)

*kose starih najlonk ali gaze ter vrvice

* vodo, žlico kisa

Priprava:

Jajca okrasimo s cvetovi primul, in sicer tako, da na čisto jajce položimo cvet s sprednjim cvetočim delom, ga nežno pritisnemo nanj, ovijemo v najlonsko krpico ter z vrvico zelo na tesno zavežemo.

Jajca položimo v posodo, tako da so zložena v enem sloju, nato dolijemo hladno vodo, ki naj sega še kakšen centimeter nad jajca, da so ta v celoti prekrita z njo.

Dodamo žlico kisa.

Kuhamo na nežnem ognju od 10 do 12 minut.

Ko so kuhana, jih previdno predenemo na papirnato brisačko ali kar v kartonasto škatlo za jajca, da se odcedijo in ohladijo. Šele ko so hladna, jim previdno odstranimo vrvice in najlon ter pazimo, da ne poškodujemo prilepljenega cveta.

Če želimo sijoče cvetlične pirhe, jih premažemo z maščobo ali jih pustimo take, kot so, kar sem storila tudi sama.