Vabi jo čudovita Toskana (Suzy)

Poletni nastopi in gostovanja na literarno-glasbenih večerih mlade kantavtorice Ditke so v polnem zamahu in videti je, da bodo delovni tudi tedni, ki so pred nami. Enaintridesetletne glasbenice ne bomo videli le na odrih, zaupala nam je namreč, da bo zelo aktivna tudi v studiu, saj pripravlja material za naslednji album.

»Izjemno se ga že veselim, saj bo to moj prvi album, na katerem bodo izključno moje avtorske pesmi v angleščini,« nam je zaupala. Kljub pestremu poletnemu urniku si bo vzela tudi nekaj časa za počitek. »Letos še nimam povsem izdelanih načrtov, a zagotovo bom šla za krajši čas na morje in nato še nekam v tujino. Spet me kliče in vabi Toskana, ki mi je že povsem domača, a dobrega vina, odlične kulinarike in čudovite pokrajine se nikoli ne naveličam,« nam je razkrila, kje vse bo preživela oddih.