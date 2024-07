V življenju si lahko vse izbiraš sam (Suzy)

Čeprav je doktorica ekonomije, ne hodi po akademski poti, ampak po čisto svoji, duhovni poti iskanja sreče in zadovoljstva. To jo je popeljalo na različne konce in kraje – od Amazonije do Oshove skupnosti Humaniversity, Stargate meditacije do šamanske prakse. Za sabo je puščala službe, stanovanja, rutino, odvisnost od denarja ter svoje izkušnje popisala v knjigi V gozd po moža. Slednji sicer še prihaja, a pravi, da je našla, kar je iskala, na posestvu Tatanka blizu Postojne, kjer izvaja delavnice in ustvarja skupnost s prijatelji in prostovoljci. Knjiga V gozd po moža prinaša vpogled v njena ...