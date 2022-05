V modnem pričakovanju drugega otroka

Kar nekaj časa so paparaci in novinarji ugibali, a igralka Sophie Turner in njen mož Joe Jonas nista rekla niti besede. Nihče si ni upal določiti, da je Sophie že drugič noseča, ko se je na plaži v Miamiju, potem pa še na ulicah New Yorka prvič pokazala z zaobljenim trebuščkom.

Rekla nista ne bu ne mu, ona pa je občasno nosila ohlapna oblačila. Na Met gala sta se ponosno pokazala s trebuščkom in širokima nasmeškoma. Njuna prvorojenka Willa bo julija praznovala drugi rojstni dan, kaže pa, da bo prav kmalu postala starejša sestra.

Zaljubljenca sta se spoznala leta 2016, poročila pa tri leta pozneje.

Sophie trenutno navdušuje v novi nadaljevanki Stopnišče, ki jo lahko gledate na HBO.