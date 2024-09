V Ljubljani je plesalo staro in mlado (Suzy)

Azra in Matjaž Pucko, lastnika plesnega centra Libero dance in Hiše plesa, še danes žarita od otroškega smeha in razposajenosti vseh, ki so se že peto leto zapored na drugo septembrsko nedeljo zabavali na otroškem festivalu Libi fest v Šmartinskem parku v Ljubljani.

Azra in Matjaž Pucko že danes vabita, da si za dan, poln smeha in zabave, rezervirate prvo nedeljo v septembru. FOTO: Libero dance center

Njuna ideja je bila sprva združiti lokalno skupnost, a je festival uspel privabiti družine z različnih koncev Ljubljane in širše Slovenije. Vizija festivala je otrokom predstaviti lepoto gibanja, skrbi zase, za okolje in okolico, prosto igro in predvsem uživanje v naravi z najbližjimi.

Otroci so ustvarjali v slikarskem in ustvarjalnem kotičku. FOTO: Libero dance center

Pestro dogajanje je bilo brezplačno

Tudi tokrat jima je uspelo ustvariti zares čarobno vzdušje. Ne samo da je plesalo staro in mlado, zvrstile so se številne delavnice in animacije, peli so mladi talenti iz glasbene šole Alya, s hip hopom, jazzom in modernim plesom so se predstavili plesalci Libero dance centra, prav vsi obiskovalci so se pridružili plesnemu vlaku. Pestro dogajanje je bilo brezplačno, saj je bilo darilo otrokom ob začetku novega šolskega leta.

Plesalci plesnega centra Libero dance so se predstavili s hip hopom, jazzom in modernim plesom. FOTO: Libero dance center

Za presunljiv nastop sta poskrbela Tina in Matjaž Kekec, bolj znana pod imenom Arbadakarba, s svojimi cirkuškimi vragolijami in akrobacijami. FOTO: Libero dance center

Plesalo je staro in mlado. FOTO: Libero dance center

Maja Podpečan je z Malim Ganešem predstavila jogo za otroke. FOTO: Libero dance center

V kotičku za poslikavo obraza je bilo še posebno vznemirljivo. FOTO: Libero dance center

Juanu so se na vadbi zumbe pridružili tudi mamice in očki. FOTO: Libero dance center