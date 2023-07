V košarah skrivajo domače dobrote (Suzy)

Odpri galerijo

Klobuk in romantična obleka Voditeljica in modna poznavalka Lorella Flego obožuje piknike, saj ji je druženje v naravi zelo pri srcu, poleg tega meni, da blagodejno vpliva na ljudi. »Najraje imam družinsko in druženje s prijatelji, ko se popolnoma sprostimo in uživamo v dobrotah v košarici. V moji seveda ne smejo manjkati marmelade, kruh in med, veliko sadja, grisini ter živila, ki so preprosta in okusna, hladne jedi, kot so riževe solate, solate s testeninami, omlete, sendviči s šunko. Dobre so tudi surove zelenjavne solate s sirom ali tuno ali trdo kuhanimi jajci, ki jih je enostavno pripraviti in ne zahtevajo posebnih načinov shranjevanja,« razkrije in doda, da ne smeta manjkati niti klobuk in dolga obleka, ki mora biti ravno dovolj romantična. »Še širok nasmeh – in to je to,« še pove Lorella.