DUHOVNOST

Utrip našega planeta: vesolje nas povezuje s frekvencami nove Zemlje

Življenje na Zemlji v 21. stoletju prinaša precej razburljivih potencialov za človeški razvoj. Prebujenje. Vedno več je budnih in ozaveščenih duš, ki poglabljajo svoje znanje o tem, kdo so in zakaj so tukaj, usklajeni s kozmičnimi ciklusi. Kolikor vesolje in kozmična energija vplivata na nas na planetu, lahko tudi mi vplivamo nanju, saj smo vsi eno. A mnogi, vključno s sistemom, v katerem živimo, bi še vedno radi živeli in reševali probleme tega stoletja z miselnostjo 19. stoletja.