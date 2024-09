Urška Centa: Prihaja čas velikega uspeha in zadovoljstva (Suzy)

Urška Centa je rojena z ascendentom v resni, odgovorni, prizemljeni, pridni, organizirani, disciplinirani devici, kar je dobra osnova za ples, šport in gibanje. Zna vztrajati, napredovati korak za korakom, poskrbeti za telo, vaditi, vložiti veliko truda v doseganje ciljev. Hkrati je to odličen način za sprostitev presežkov energije in nakopičenih čustev. Na ascendentu ima Luno, tako je namreč zelo čuteča in senzibilna, a jo zaradi opozicije s Saturnom bremenijo zunanji pritiski in odnosi. Odlično je, da sta tako Sonce kot vladar Merkur v igrivih, prilagodljivih, mladostnih, komunikativnih, ra...