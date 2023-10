TV Dober dan 24 let pozneje (Suzy)

Kolesje časa se vrti z nesluteno hitrostjo, zato se je dobro vsake toliko ozreti nazaj. Na POP TV so mladim generacijam osvežili spomin na svojo prvo televizijsko serijo, ki je v orbito slavnih izstrelila celo četo danes znanih igralk in igralcev. Z zanimanjem smo si ogledali, kako so se spremenili v skoraj četrt stoletja, in obudili nekaj njihovih najbolj prepoznavnih izrekov.

»Ti bom glavo odšraufala«« Tajnica Ingrid je širši javnosti predstavila dolenjski naglas, in če ji je kdo stopil na živec, mu je ljubko zagrozila, da mu bo »glavo odšraufala«. Alenka Kozolc je iz igralke pozneje postala kreativna producentka serij in še z druge strani spoznala nastajanje tovrstnega programa.

»Kukulele« Fata ni bila le klišejski lik bosanske ženske, ampak je postala sinonim za čistilko, v katero se je suvereno vživela Lucija Ćirović. Njen »kukulele« smo vzeli za svojega, ona pa še danes na ulici sliši, da jo kličejo po imenu legendarne mojstrice v vrtenju metle.

»Roka tako, roka tako« Merkatori je utelesil energičnega tržnika iz Italije, kot so opisali vlogo tega podjetnega mafijca. Dvakratno rokovanje – roka tako, roka tako – je bilo dovolj, da ste z njim sklenili kupčijo. Jernej Kuntner se je v priljubljeni lik prelevil tudi zunaj serije, med drugim za spot Rdeč ferrari Natalije Verboten.

Mister biznis Z direktorjem in ameriškim Slovencem Mr. Johnom Smithom so prebrisano upodobili dejanskega lastnika takratne komercialne televizije POP TV. Psihiater in igralec Damijan Perne mu je dodal suveren značaj in naglas, s tem pa je postal še bolj smešen.

»Kilo dreka« Tako se je v vlogi pankerskega kamermana na ves glas drl Izidor - Izi, danes vsem dobro znani Matjaž Javšnik. S to vlogo se je zasidral v srca slovenskega občinstva in postal nepogrešljiv član domače humoristične scene.

Mavrični vitez Luka je bil prvi reden lik homoseksualca, ki smo ga lahko spremljali na televiziji. Vito Rožej se je tako prepričljivo vživel vanj, da so homofobni neonacisti mislili, da je tudi v zasebnem življenju gej, in ga celo napadli sredi ulice.

Zaljubljena novinarka Ana je postala vseslovenska romantična dušica. Njen dekliški obraz se je odlično podal ljubezenskim zapletom s sodelavcem Samom, gledalci pa so bili prepričani, da sta Tjaža Železnik in Primož Ekart intimna tudi za kamerami.