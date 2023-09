Trije nasveti za uspešen povratek v telovadnice (Suzy)

Moja želja za vse nas je, da to ne bi bilo potrebno in da bi se vsi zmogli gibati redno vse letne čase. A ne glede na to je september vseeno za mnoge začetek nove gibalne sezone v zaprtih prostorih. In če je tako, bi vas rada spomnila, da začnite počasi. Sploh če se zdaj nekaj mesecev niste redno gibali v telovadnici. Pomembno je, da ko ponovno začnemo neko redno aktivnost, pri tem ne pretiravamo, ampak se postopoma vrnemo v redni ciklus vadb za moč v telovadnicah.

Temu pravilu pravimo upoštevanje postopnosti. Jaz ga včasih imenujem kar dejavnik X. To pa zato, ker je postopnost tista, ki naredi razliko med ljudmi, ki bodo v rednem gibanju uspešnejši na dolgi rok, in tistimi, ki ne bodo. Upoštevanje postopnosti v gibanju je torej moj prvi nasvet za uspešno vrnitev v telovadnice.

Izberite gibanje, ki vam je všeč.

Z leti lahko opazimo

Drugi nasvet, ki ga svetujem vsem začetnikom in povratnikom v telovadnice, je: manj je več. Z leti lahko opazimo, da žal ne zmoremo biti več tako aktivni, kot smo bili 20 ali več let nazaj. To je normalno. Naše telo se s starostjo drugače odziva na to, kar delamo z njim. Potrebuje več nežnega razgibavanja kot visoko intenzivnega gibanja. In predvsem potrebuje več časa, da se obnovi in si opomore od zahtevnejšega gibanja.

Z aktivnostjo začnite počasi.

Čeprav bi vam lahko naštela več deset nasvetov, ki jih je dobro upoštevati pri povratku v telovadnice, bom z vami delila le še enega. Tudi zato, ker si jih ne bi zapomnili. Za tri pa obstaja večja verjetnost, da si jih boste.

Moj tretji nasvet je, da izberite gibanje, ki vam je všeč. Če boste izbrali gibanje, do katerega čutite odpor, obstaja velika verjetnost, da ga oktobra več ne boste izvajali. Če pa najdete gibanje, ki vam res ugaja in ni ne predolgo ne pretežko, obstaja večja verjetnost, da boste pri njem vztrajali.

Če povzamem:

* postopnost,

* manj je več,

* gibanje naj bo všečno.

Kot strokovnjakinja na svojem področju sem v dobrih dvajsetih letih dela na področju športa razvila svoj sistem gibanja za rekreativno populacijo.

In glede na izkušnje lahko preverjeno potrdim, da je več kot 90 odstotkov udeleženk spletnega uvajalnega tečaja v mojo pilates vadbo tečaj uspešno opravilo in so s programom za začetnike zelo zadovoljne.

Pomembno je, da ko ponovno začnemo neko redno aktivnost, pri tem ne pretiravamo, ampak se postopoma vrnemo v redni ciklus vadb za moč v telovadnicah.

Vadbe niso ne predolge in ne pretežke

Udeleženkam je najbolj všeč, da vadbe niso ne predolge in ne pretežke oz. da si vedno lahko izberejo tako vadnico, ki jo zmorejo (tako fizično kot psihično).

Če tudi vas zanima, kako postopoma, varno in učinkovito spraviti telo v gibanje, se mi lahko pridružite na septembrskem spletnem uvajalnem tečaju v pilates vadbo. Vse informacije najdete na moji spletni strani.

V zahvalo za vaše branje in podporo bom trem bralkam podarila spletni uvajalni tečaj. Vrednost ene vstopnice je 37 evrov. Za sodelovanje v žrebanju je dovolj, če napišete, da ste se pripravljeni zdravo gibati, oglasite pa se nam do srede, 6. septembra, na naslov suzy@slovenskenovice.si.

Pričnemo v nedeljo, 10. septembra, in se 22 dni skupaj učimo in navajamo na gibanje. Dobrodošli.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa & ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih! www.tanjazelj.si