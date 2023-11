Tri močne ženske: Vesna, Urška in Milena (Suzy)

Kaj se zgodi, ko svoje sile združijo uspešne slovenske ustvarjalke? Odličen literarni večer, na katerem na svoj račun pridejo ljubitelji pisane in govorjene besede. Urška Klakočar Zupančič je izdala drugo knjigo, v kateri je združila pomembne zgodbe iz enega najbolj mračnih delov preteklosti.

Obdobja, ko so bile preganjane močne, lepe in pametne ženske. Zato se je odločila, da se obda z dvema izjemnima, pisateljico, publicistko in voditeljico Vesno Milek ter legendo slovenske igre Mileno Zupančič. Prva je vodila pogovor z njo, druga pa prebirala odlomke iz Sibiline sodbe. Skupaj so pričarale navdihujoče vzdušje, ki opogumlja, da se je treba z vsemi sredstvi zavzemati za svoje mesto pod soncem.

Izvedeli smo, kdo so divje amazonke z volčjo dušo, ki kljubujejo družbenim normam in si upajo živeti svobodno.