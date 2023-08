Vsak pravi športni navdušenec vse leto komaj čaka na poletne mesece, saj so športne aktivnosti na prostem in v objemu narave poseben balzam za dušo. Sončni žarki in čudoviti razgledi so na plan zvabili mnoge znane obraze, njihovi zadovoljni nasmehi pa so nas prepričali, da je poletje res edinstven čas, da ponotranjimo rek: zdrav duh v zdravem telesu. Visoko nad oblaki Adrenalinski navdušenec Franko Bajc je pred dobrim letom opravil padalski tečaj AFF (pospešeni prosti pad), s svojimi neverjetnimi posnetki pa dokazal, da vaja resnično dela mojstra. FOTO: osebni arhiv/instagram V dvoje je l...