Tri boginje v nas

V marcu nas vesolje podpira skozi kar štiri univerzalne portale 3/3 (3. 3., 12. 3., 21. 3., 30. 3.), da se ponovno povežemo s svetim ženskim načelom in tremi izvornimi boginjami. Sveto žensko načelo je v vsaki ženski, moškem in otroku in je naša sposobnost sprejemanja, sveto moško načelo pa je naša sposobnost dajanja in delovanja.

Mogoče smo zelo dobri in si resnično zaslužimo vse najboljše, pa vendarle so usoda, življenje, ljudje do nas krivični. Zakaj je tako? Mogoče veliko dajemo in si zaslužimo tudi kaj prejeti, ampak kaj, ko smo tako navajeni ali naučeni biti na peronu dajanja in smo tako redko na peronu, kjer življenje prinaša darila.



Mala deklica, mati, kraljica

Sveto žensko načelo lahko spoznavamo skozi tri arhetipe boginje: malo deklico, mater in kraljico. Vsaka izmed njih ima svoj glas in moči. Vsaka izmed njih je bila mogoče tudi ranjena in se sedaj identificira z žrtvijo, čeprav je zmagovalka.

Lahko se sooča s pomanjkanjem, čeprav lahko manifestira vse, kar si želi ali potrebuje. Lahko misli, da bo ljubljena, če bo imela boljšo službo, manj kilogramov, boljšo izobrazbo, ker je pozabila, da si zasluži biti brezpogojno ljubljena že samo s tem, ker je, tu na tem svetu, ena sama in edinstvena.

Jasnoslišnost, jasnočutnost, jasnovednost, jasnovidnost

To so darovi male deklice, ki živi v vsakem izmed nas! Vsi smo se rodili z intuicijo – notranjim učiteljem, le da smo stik s tem darom iz različnih razlogov izgubili. Vzrok niso vedno hude travme in šoki, ampak skupek preprostih življenjskih situacij: ko smo bili otroci in je bila mamica žalostna, smo jo vprašali, kaj je narobe, ona pa nam je odvrnila, da ni nič in da je dobro, ker ni želela, da bi bili v skrbeh zanjo. Otroci verjamejo odraslim, tako smo začeli dvomiti o svojem glasu intuicije. Ko smo otroci, nam je bilo namreč vse tako jasno kot beli dan.

Čofotanje po lužah

Moč male deklice je v njenem čutenju sebe. Če čutimo sebe, če vemo, kdo smo, imamo vse bogastvo tega sveta: kamorkoli gremo, vedno vemo, kje smo doma, nikoli se ne moremo izgubiti, ne v drugih ljudeh, ne v zunanjem svetu, če je ta še tako ponorel. Nikoli nam ni treba 'krasti zemlje' ali biti nekdo drug, kot v resnici smo. Kakšna svoboda je to! Preprost način, da oživimo čutenje sebe, je igrivost, zato čofotajmo po lužah, plešimo v dežju, sedimo na gugalnico, 'ušpičimo' nekaj luštnega: to v nas vedno rodi pristnost in prevali po travniku postanejo nekaj naravnega … Kaj pravite?

Dati v nič vse, kar ni sveto

Drugi vidik, mater, odlikujeta odprto, veliko srce in zdrava maternica: skoznju lahko rodi ne le otroke, ampak vse, kar si želi in kar podpre njo, njene bližnje, skupnost in svet, kajti ona ve, da je v življenju vse povezano, zanjo je sveto vse: vsaka cvetlica, žival, seme, drevo. Vsak kamen, kapljica vode, sosedov otrok, starec, brezdomec, popotnik, nebo. Ona zna manifestirati iz etra v materijo vse, kar življenje podpre, še več: iz materije zna dati nazaj v eter (v nič) vse, kar je v nasprotju z življenjem. Ženske in moški, kdaj bomo uporabili to moč?!

Brutalno sočutje

Tretjo boginjo – krono, svečenico ali kraljico prežemata modrost in uravnotežen negativni um, ki jo vedno ščiti pred nevarnostjo in ji jasno narekuje, kako postaviti meje zunanjemu svetu in reči ne vsemu, kar za njo ali življenje ni varno. Brez krivde in vedoč, da ni nora. Vedoč, da je živeti zdravo, zavestno in srečno življenje tako odgovornost kot njena rojstna pravica. Naj bo tako!

Katarina Marinč, predavateljica, učiteljica Living L.O.V.E. učenj in tehnologije, kundalini joge in tehnologije diamantne zemlje