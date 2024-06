Tomaž Mihelič: Če se ne najdeš zjutraj v ogledalu, se tudi na Caminu ne boš (Suzy)

Na to pot je odšel, da bi preživel aktivne počitnice, da bi hodil in se imel dobro na nekoliko drugačnem dopustu kot sicer. Sam. Seveda je Jakobova romarska pot Camino tudi v tem primeru ostala zvesta svojemu slovesu in Tomaž se je vrnil domov s številnimi novimi poznanstvi in spoznanji. Nekatera so samo potrdila, kar je že vedel ali se mu je dozdevalo, druga so bila nova. Denimo, da se svet očitno senzualizira tudi med moškimi, saj jih še nikoli ni videl jokati toliko kot tam. Vmes se je spletla zgodba, ki je končala kot knjiga z naslovom 33 – To ni še ena zgodba o Caminu. Glede na to, kako ...