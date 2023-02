To so zvezdniki, ki so družino postavili pred kariero (FOTO)

Velikokrat je težko najti ravnovesje med družinskim in poklicnim življenjem ter se po najboljših močeh udejstvovati na obeh področjih. Včasih to ne gre in treba je izbrati med družino in kariero.

Nekaj znancev svetovne estrade se je brez pomisleka odločilo za prvo in poklicno življenje povsem zamrznilo ali vsaj postavilo v drugi plan. Nekateri so se, ko so otroci odrasli, že vrnili, drugi so še vedno odmaknjeni, za vse pa velja, da odločitve, da na določeni točki družino postavijo na prvo mesto, niso nikoli obžalovali.

Pobeg v Južno Afriko Leta 2005 je bila komična oddaja Daveja Chappelleja na vrhuncu priljubljenosti, on pa se je umaknil iz soja žarometov. Pozneje je komik, igralec in oče treh otrok pojasnil, zakaj je pobegnil v Južno Afriko: »Vedno sem bil pod drobnogledom in odločil sem se umakniti z odrov ter v življenju početi še kaj drugega. Prevelika pozornost ne bi bila dobra za mojo družino.«

Naenkrat v svetu odraslih Kot sestra slavnejše Britney in zvezda serije Zoey 101 je bila Jamie Lynn Spears od nekdaj v središču pozornosti. To se je spremenilo, ko je pri 16 zanosila in leta 2008 rodila hčerko Maddie. »Pristala sem v svetu odraslih in morala sem se tako obnašati. Moja starost nikoli ni bila opravičilo. Hči me je potrebovala, sprejela sem odločitev in nikoli je nisem obžalovala.«

Raje oče kot velika zvezda Ko je Chris O'Donnell na začetku kariere dobil sloves lomilca src, ni nadaljeval v tem slogu. Ima pet otrok in zanj je biti družinski človek pomembneje kot biti zvezda: »Ponujali so mi vloge, ki bi mojo kariero dvignile na novo raven, a če bi jih sprejel, se ne bi poročil.« Sprejel je vlogo v seriji NCIS Los Angeles, ki mu je omogočila, da je prisoten v življenju otrok.

Otroci kot del snemalnega razporeda Ko sta bila Jennifer Garner in Ben Affleck še par, sta se podpirala in hkrati skrbela, da otroci niso trpeli na račun njune kariere. »Nikoli nisem bila zdoma dlje kot štiri dni. Odgovornim za razpored snemanja sem razložila svoj načrt, kdaj bi lahko otroke vzela na snemanje in kdaj bom morala domov,« je razložila Jennifer.

Povsem drugačno življenje Igralec Rick Moranis se je, ko je njegova žena Ann leta 1997 izgubila bitko z rakom, posvetil vzgoji otrok. Leta 2015 je pripovedoval: »Sodeloval sem z mnogimi čudovitimi ljudmi in se nato posvetil vzgoji dveh otrok, kar je čisto drugačen način življenja. A ničesar ne obžalujem.« Otroka sta že odrasla, on pa je zdaj pri izbiri vlog izbirčenjši kot prej.

Zdravi temelji Demi Moore in Bruce Willis sta imela uspešno kariero, kar jima ni preprečilo, da sta osnovala družino. Po rojstvu treh hčera sta se preselila stran od Beverly Hillsa, v mirnejši Idaho. »Moj cilj je bil zgraditi odnos, poln ljubezni, želja pa, da bi otroci odraščali ob meni. Zdrave temelje lahko starši postavimo samo enkrat,« je odločitev utemeljila Demi, ki je tudi po ločitvi ostajala doma in skrbela za dekleta.

Niso vedeli, da imajo slavno mamo Ko je Julia Roberts po poroki z Dannyjem Moderjem postala mama treh otrok, je družinsko življenje povsem ločila od kariere in njeni otroci dolgo niso vedeli, kako slavna je. »To mi je omogočilo, da sem otroke lahko brez skrbi peljala v Disneyland,« je nekoč dejala in dodala, da je k temu pripomoglo tudi, da se je dolgo povsem izogibala družabnim omrežjem.