To je skrita strast Ane Dežman (Suzy)

»Motorji so mi bili od nekdaj všeč, predvsem tisti turistični, chopperji, nikakor pa ne dirkalni, da se razumemo. Kot najstnica sem bila v družbi prijateljev, ki so imeli te motorje, tako se je razvijala ta strast in navdušenje. Na motorju se mi je zgodila tudi prva simpatija, ko me je fant, ki mi je bil všeč, zapeljal en krog. Prava romantika z vetrom v laseh,« pripoveduje Ana, ki ima na motorje lepe spomine, a tudi trpke, saj je prišlo do usodne nesreče dragega prijatelja. Nedavno jo je na vožnjo povabil sosed, ki pozna njeno ljubezen do motorjev ter je strasten in navdušen motorist in ljubitelj narave. »Seveda sem povabilo z veseljem sprejela in se tako po dvajsetih letih spet usedla na motor. Veselje je bilo nepopisno, saj sama nimam izpita za motor, do zdaj sem vozila samo skuterje!« se smeji.