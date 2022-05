DUHOVNA BUDITELJICA

Tjaši Artnik Knibbe - Sarabraj: Kapljica za kapljico lahko izdolbe spremembo

Čeprav živi in deluje na Nizozemskem, je začutila, da jo kliče Slovenija, naj skupaj z drugimi terapevtkami pomaga osvobajati kolektivno zavest. Zasnovale so dogodke v več naših mestih, ki jih bodo energijsko prečistile, sidrale vanje svetlobo ter odpirale vrata vračanju v svojo moč, v katero si Slovenci zaradi zgodovinskih strahov še ne upamo stopiti. Vabi nas, naj se jim pridružimo, hkrati pa poziva, naj kljub prihodnjim izzivom ostanemo povezani, avtentični, iskreni do sebe in prevzamemo odgovornost za svoja čustva.