Tjaša Hrovat Steklasa si je uresničila dolgoletno željo

V komaj 36 urah razprodan koncert v Cankarjevem domu, nov singel Eno srce in prihajajoč album Steklasika. Vse te izjemne projekte sta glasbenika, zasebno pa mož in žena, Tjaša Hrovat Steklasa in Uroš Steklasa doživela v zelo kratkem času.

Predana svojim novim projektom mlada očka in mamica poleti nista dopustovala, temveč trdo garala, zato ne preseneča, da sta jo nedavno mahnila na drug konec sveta, da bi se napolnila z energijo, ki jo bosta v najbolj prazničnem obdobju v letu še kako potrebovala. Mlada družinica se je za slab meseci odpravila na Bali, kjer si je Tjaša izpolnila dolgoletno željo. »Odkar sem si prvič ogledala film Modra laguna, sem se želela kopati pod slapom,« je razkrila mlada glasbenica, ki je svoj trenutek tudi doživela, in sicer pod prekrasnim slapom Tegenungan.

Tjaša je še povedala, da si je v svoji domišljiji lase še umila s trdim milom, a tokrat na to ni pomislila, saj je najpomembnejše skrbno ravnati z naravo.