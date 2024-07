Tinkara Kovač pokazala novega izvoljenca Uroša (Suzy)

Melodije morja in sonca so že dolgo imenitna uvertura v poletje na Obali. V Avditoriju Portorož ne slišimo samo kopice novih pesmi, temveč se vsako leto srečajo tudi stari prijatelji in rojevajo nova prijateljstva. Primorski glasbenici Tinkari Kovač so MMS zelo ljube, na tem odru je dobesedno glasbeno shodila, nato nekajkrat zmagala, letos je bila po dolgem času med občinstvom. Vse oči so bile uprte vanjo, saj smo nedavno prav v Suzy razkrili, da ima novo ljubezen.

Res je prišla široko nasmejana, poletno dobre volje in v spremstvu postavnega moškega, za katerega smo izvedeli, da mu je ime Uroš in da sta že nekaj časa nerazdružljiva. »Zaljubljena sem in mi je res lepo,« je povedala Tinkara in dodala, da njen izvoljenec prihaja iz Slovenske Bistrice in je ravno tako kot ona glasbenik. Spoznala sta se na nastopu in si bila v hipu zelo všeč. Zdaj pa se njuna ljubezen samo še poglablja.