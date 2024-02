Tinkara Fortuna o povezovanju družine: Kuhinja je srce našega doma (Suzy)

Glasbenica, podjetnica, avtorica otroških slikanic in po novem celo pesmi je kljub izredno natrpanemu urniku vedno polna pozitivne energije. Odkar se je podala na samostojno podjetniško pot, je njen urnik tudi veliko bolj prilagodljiv, več časa ima za družino, zase in za stvari, ki ji veliko pomenijo. Kot številne zaposlene ženske jo marsikdaj preganja čas, a simpatična Štajerka pravi, da se njena družina uspešno upira pastem kaotičnega vsakdana, si zna vzeti čas za druženje, v pogovoru pa nam je še zaupala, zakaj je kuhinja srce njenega doma in zakaj ji prenašanje kuharskega znanja hčerkam ve...