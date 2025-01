Tina Maze v športu, v katerem je nismo vajeni (Suzy)

Najboljša slovenska zimska športnica vseh časov Tina Maze se je upokojila leta 2017. Čeprav je od njenega slovesa od belih strmin minilo osem let, nekdanja izjemna smučarka še vedno živi za šport in aktivno življenje. Enainštiridesetletnica je tokrat spletne prijatelje navdušila z objavo fotografije, na kateri razigrano drsa na ledu, in ob njej zapisala: »Življenje je ravnovesje.«

Po slovesu od profesionalne kariere je odkrila ljubezen tudi do drugih zimskih športov, poleg drsanja ji je izredno ljub tek na smučeh. Nič lepšega, kot sta neskončen mir in tišina pokrajine, prekrite s snežno odejo, meni prva dama slovenskega smučanja. Januar bo izkoristila za pobeg v naravo in športne aktivnosti, februar pa bo zanjo praznično obarvan, saj bo njena hči Anouk praznovala sedmi rojstni dan.