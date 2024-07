Tina Gorenjak odvrgla lasuljo in pokazala lase (Suzy)

Tina Gorenjak je v novo leto življenja vstopila z novo energijo, novim veseljem, pričakovanji in vizijo. »Pa tudi z novimi laski, ki jih ponosno razkazujem soncu in vetru. Ter novim oprsjem,« nam je povedala po rekonstrukciji dojk kot posledici raka, s katerim se je spopadla in ga premagala.

»Hvaležna sem in optimistična. Na dan, ko sem obeležila osebni praznik, nas je pri častitljivih 92 letih zapustila ljuba oseba. To je bil močan opomnik, da čas hiti in ga ni vredno izgubljati za slabo voljo ali bedaste malenkosti. Vam in sebi želim, da zajemamo življenje s polno žlico, navdušenjem nad vsem lepim in dobrim, kar nas obdaja,« nam je položila na srce med potepanjem. Dodala je še, da si je končno znala vzeti čas zase in uživa v vsakem trenutku.