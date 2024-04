Težavni karizmatični junak bi praznoval velik jubilej (Suzy)

Tretjega aprila bi Marlon Brando dopolnil sto let. Rodil se je v Nebraski kot edini sin Marlona starejšega, ki je bil trgovski potnik, in mame Dolores, ki je bila gledališka igralka. Imel je dve starejši sestri, mama je bila pogosto odsotna, zato se je močno navezal na gospodinjsko pomočnico, in ko se je ta poročila in odšla, mu je počilo srce. Vse od tedaj je imel težave z navezanostjo in občutkom zapuščenosti. Kot dečku mu je primanjkovalo ljubezni. FOTO: Profimedia Že kot šestletni deček je postal znan po tem, da je zelo dobro oponašal druge in užival v šalah. V srednji šoli je bil izvrst...