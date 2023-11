Tarnajo, najraje pa jodlajo (Suzy)

Člani ansambla Razgled imajo sedež v okolici Ljubljane, ime so si nadeli po čudovitem razgledu s Toškega čela. Sicer se vsi člani radi in veliko razgledujejo naokoli, fantje tudi po dekletih, dve imajo celo v lastnih vrstah. Ena odlično jodla, druga igra kontrabas, obe prihajata z Dolenjske. In menda pogosto tarnata, kako je hudo.

Za nastope se odenejo v narodno nošo. FOTO: osebni arhiv

Klasični trio z diatonično harmoniko in štiriglasnim petjem sestavljajo Kristian Nagllic, Katarina Ramač, Monika Grabrijan, Marko Buh in Rok Fojkar. Pravijo, da je za njimi leto, ko so igrali na številnih poletnih veselicah, obletnicah in porokah. In prav na slednjih si želijo v prihodnje igrati še več in biti kamenček v mozaiku poročnih slavij. Letos so se udeležili festivala v Vurberku, kjer so izvedli dve skladbi: tekmovalno polko z naslovom Vrh gora, ki je pozneje postala naj polka radia Gorenc, in priredbo stare Avsenikove melodije Jadraj z menoj, ki so jo izbrali iz zakladnice.

Sled s priredbo polke Jodl mix

Sled so na glasbeni sceni pustili s priredbo polke Jodl mix, v kateri se je še posebno izkazala njihova pevka Katarina, ki odlično jodla in je kar sama izbrala nekaj svojih najljubših 'jodl' uspešnic, da jih je v venček spretno povezal pevec Kristian.

V venčku so torej tako naše kot uspešnice priznanih tujih narodnozabavnih ansamblov. V njem lahko prepoznamo tako skladbe ansamblov Bratov Poljanšek ter Slovenskih muzikantov kot skupine Oesch's die Dritten. Jodl mix so posneli v studiu pri Tadeju Miheliču, videospot zanj je nastal v okolici Škofje Loke. Zanimivo je, da je scenarij nastajal kar med snemanjem, v njem nastopata še sin in hčerka članov ansambla Roka Fojkarja ter Monike Grabrijan.

Letos poleti so člani ansambla Razgled sodelovali na Vurberškem festivalu. FOTO: osebni arhiv

Nova pesem Al' je h'du

Ker radi ustvarjajo in jim glasba predstavlja sprostitev od drugih obveznostih v življenju, so aktivno vstopili v jesen. Ravno te dni so na radijske postaje poslali novo pesem z naslovom Al' je h'du, za katero so posneli videospot. Kot nam je povedala basistka Monika, Dolenjci menda radi potarnajo, kako jim je h'du, pri čemer Dolenjki v ansamblu nista nobeni izjemi.

»Ravno zaradi takšnih situacij je med našimi vajami veliko smeha in dobre volje, težave nato pogosto kar zbledijo. Lahko bi rekli, da je to tarnanje al' je h'du postala naša interna šala,« pravi.

Idejo, da bi na to temo lahko spisala besedilo, ji je med friziranjem zaupala prijateljica Dragica Šteh. Rečeno – storjeno in družno sta se lotili dela. Štehova je 'jamranje' prenesla v besedilo, medtem ko je Monika napisala glasbo s pridihom swinga. V videospotu nastopajo še Anja Rakovec, Miha Drevenšek, Eva Kovačič, Janni Nagllic - Thaller, Primož Frelih in Damjan Zajc, plešeta pa Jure Bergant in Patricia Blatnik.

Monika Grabrijan in Katarina Ramač sta Dolenjki. FOTO: osebni arhiv

Zanimivo je tudi, da se članom ansambla Razgled občasno pri petju pridruži še tretja Dolenjka, in sicer Eva Kovačič, Monikina sestra, sicer pevka Vražjih muzikantov. Tokrat med snemanjem videospota Eva ni pela, pač pa je poskrbela za ličenje. Zdaj pa se člani ansambla Razgled že pripravljajo na decembrska igranja, ki jih bodo sklenili s silvestrovanjem na enem od kmečkih turizmov v Poljanski dolini.