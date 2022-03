TRENER ZA OSEBNO RAST

Tanja Pia Metelko: Čudeži so nekaj naravnega

Nima se za pravnico, čeprav je študirala pravo. V dveh letih na sodišču je namreč spoznala, da to ni zanjo, in iskala nekaj drugega, povezanega z odnosi in komunikacijo. Odkrila je mediacijo, s katero se ukvarja že 18 let. V zadnjih letih se poleg tega redno udeležuje seminarjev T. Harva Ekerja, Tonyja Robbinsa, Boba Proctorja, Joeja Dispenze, ki so v njej potrdili vedenje, da je v kvantnem svetu vse mogoče in da sami kreiramo izkušnje v lastnem življenju. Na podlagi pridobljenega znanja je v zadnjih letih ustvarila svoje programe za osebno in poslovno rast.