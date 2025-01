Rodila se je kot Tatjana Matejaš 1. julija 1970 v Zagrebu. Glasbo je vzljubila pri štirih letih, snemala otroške radijske in televizijske pesmi, obiskovala konservatorij za glasbo in igralski tečaj, pela v očetovi skupini in nastopala na festivalih. Projekt Tajči je nastal pod okriljem Zrinka Tutića, ki je pozneje odkril Severino. Za njen neverjetni uspeh je bila usodna pesem Hajde da ludujemo, s katero je leta 1990 zmagala na Jugoviziji. Dve leti pozneje je presenetila oboževalce in slavi obrnila hrbet, zapustila domovino, se podala v ZDA na študij muzikala. »Bilo mi je zelo težko in zgodil...