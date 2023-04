Simpatični igralec se vrača na male zaslone

Pred slabimi šestimi leti je simpatični igralec Tadej Pišek kot Rok v priljubljeni seriji Reka ljubezni osvojil srca številnih Slovenk. Po koncu serije smo ga lahko najpogosteje videli na gledaliških deskah, veliko pa je ustvarjal tudi za otroke. Delo za najmlajše in z njimi ga toliko bolj veseli, odkar je sam postal oče sina Vita, zato ne preseneča, da je simpatični igralec tokrat združil svoji dve ljubezni.

Zasnoval in spisal je novo oddajo Med staro šaro, ki prinaša vetrc preteklosti, v njej pa tudi igra. Navdihujoča starinarnica ponuja igriv pogled na predmete, katerih uporaba in namen sta znana le redkim gledalcem, vanjo pa zahajajo zanimivi in nenavadni gosti, ki jim življenje kroji umetnost. »V svetu računalniških igric, interneta in hitrega tempa je včasih treba zadihati in se vrniti v dobre stare čase,« pravi Tadej, ki je oddajo zasnoval v času epidemije, letos pa bodo posneli drugo sezono.