PO DOGODKIH V ROGU

Nič častnega ni več v nazivu, ki so ga podelili Svetlani Makarovič kot eni uglednejših prebivalk naše prestolnice. Z nasiljem zaznamovani dogodki okoli Roga so jo prepričali, da to ni več njena Ljubljana, kakršno je imela rada in v kateri je s ponosom živela. Sklenila je, da se odreče nazivu častne meščanke, in s tem požugala odgovornim za nehumane postopke.