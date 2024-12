Srečna Katarina Čas: v objemu svojih Cvetk (Suzy)

Trenutno se v kinodvoranah vrti njen film Pa tako lep dan je bil, v katerem se s štirimi dekleti odpravi v hribe. Najboljše prijateljice iz otroštva vsako poletje nekaj dni preživijo v hribih v oddaljenem kraju v Sloveniji, čeprav je njihovo prijateljstvo pred leti skazil dogodek na zabavi. Tam nekje na samem pa se začnejo dogajati čudne stvari.

V intervjuju za Nedelo je Katarina Čas nedavno povedala, da ima tudi v resničnem življenju družbo, v kateri se počuti najbolj sprejeto. »Jaz imam svoje cvetke, prijateljice, s katerimi ohranjamo stik že vrsto let od srednje, z nekaterimi celo še od osnovne šole naprej. Tako so nas poimenovali sošolci. Cvetke sestavljamo Maša, Mojca, Tina, Barbara in jaz. Večkrat se skupaj kam odpravimo na izlet ali gremo vsaj kaj dobrega pojest. K sreči se nam za zdaj ni zgodilo nič groznega, tako da nismo imele trilerja,« se je namuzila.

Dekleta, ki jim najbolj zaupa, so njena najljubša družba že od mladih let, ne glede na vse, kar se jim je dobrega in slabega v tem času zgodilo.