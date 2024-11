A Tanja Ribič ima polne roke dela, ves čas je na odrskih deskah, se smeji, prav pred kratkim je v MGL začela nastopati v predstavi Luč ugasne, medtem ko je Luda Kuća, gledališče v Zagrebu, ves čas polna, kot se za noro hišo spodobi. V zagrebški Ludi kući režira in igra. »Kmalu bomo imeli stoto ponovitev Bračne terapije, ki je redno razprodana. Ves čas sem na deskah,« se smeji igralka, ki si jo lahko ogledamo tudi v komični vlogi v Vincijevem Tartinijevem ključu. »Obnovila in prenovila bom še predstavo Tako ti je, mala. Toliko ljubezni imam razpršenih in toliko različnih stvari rada počnem, da...