Spravite se v dobro voljo (Suzy)

Nihanje razpoloženja kot na vlakcu smrti – vsaka tretja ženska je vsaj občasno prepuščena na milost in nemilost svojemu razpoloženju. Po navadi so za to krivi hormoni, nakopičen stres ali samo slabo vreme. Vendar je mogoče nihanja tudi ublažiti. Homeopatski pripravki, ki vam lahko pomagajo in o jemanju katerih se v tem primeru posvetujte s homeopatom ali usposobljenim farmacevtom, so:

Alumina D12 najbolj pomaga, če čutite nemir, živčno osnovan trepet, ko se počutite nemočne in ohromljene. Koža in sluznica sta suhi in lahko nastanejo ekcemi zaradi nenehnega vznemirjenja.

Ignatia D12 pomaga pri nenadnih spremembah razpoloženja – od glasnega smeha do joka. Primerna je, če pogosto vzdihujete, želite biti sami in se izogniti družbi drugih ljudi.

Pulsatilla pratensis D12 ureja dnevno menjavanje razpoloženja, torej prehajanje od navdušenja do globoke depresije s črnimi mislimi. *