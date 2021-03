Športni Jože Robežnik

Čez drn in strn

Vsak ima svoj ventil za sproščanje napetosti. Voditeljto najraje počne na dveh kolesih in razgibanih terenih. Bolj je strmo in zahtevno, bolj pritegne njegovo pozornost.Po zimskem spanju je zajezdil svojega novega lepotca, ki mu je, kot pravi sam, vzel nedolžnost. Dodaja, da prve vožnje ne pozabiš nikoli, in čeprav kolo leti kot namazano, mora voznik še priti v formo.Začetek pomladi je pri njem zaznamovan z odprtjem kolesarske sezone čez drn in strn, zato se nikar ne čudite, če bo pridrvel mimo vas kje v ljubljanskih gozdovih. Kot pravi adrenalinski navdušenec pa je vesten tudi pri zaščiti, saj se brez čelade nikoli ne poda nabirat kolesarskih kilometrov.