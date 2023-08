Sporočilo ob koncu tedna: Včasih je treba postaviti zdrave meje in se oddaljiti od ljudi, ki vam ne prinašajo podpore (Suzy)

Ali resnično stojite v svoji resnici? Prav zdaj vas situacija uči, da izstopite iz potrebe po 'imeti prav', 'jaz vse znam in vem' ... Sprejemanje je ključno na poti duhovne rasti in razumevanja. Vključuje sprejemanje sebe takšnega, kot ste, in sprejemanje drugih ljudi, vključno s svojim sorodstvom, tako krvnim kot dušnim bratstvom. Včasih se lahko počutite zavrnjene ali nesprejete zaradi svoje drugačnosti.

Morda se ne ujemate s tradicionalnimi družinskimi, verskimi ali kulturnimi pričakovanji. To je lahko vir bolečine, saj si vsakdo želi biti sprejet in ljubljen ravno takšen, kot je. Pomembno je, da se zavedate, da ste tudi vi edinstveni, s svojimi lastnimi vrednotami, prepričanji in potenciali. Sprejemanje svoje drugačnosti je ključno za ohranjanje avtentičnosti in sledenje lastni poti. Hkrati je pomembno zavedanje, da drugi morda ne bodo vedno sposobni ali pripravljeni sprejeti vaše drugačnosti. Njihova omejena pričakovanja, predsodki ali strahovi lahko vodijo v zavračanje. V takih trenutkih je pomembno, da ohranjate svojo integriteto, spoštujete sebe in ostanete zvesti svojim vrednotam. Pomembno je tudi razumeti, da sprejemanje drugih ne pomeni, da se morate odreči svoji identiteti ali vrednotam. Gre za to, da razvijate sočutje in razumevanje do drugih ter se zavedate, da imajo tudi oni svoje zgodbe, prepričanja in omejitve. Včasih je treba postaviti zdrave meje in se oddaljiti od ljudi, ki vam ne prinašajo podpore ali spoštovanja. Ključno je, da se na poti duhovnega razvoja povežete s svojo notranjo modrostjo in resnico. Sprejemanje in ljubezen do sebe ter drugega sta temelja na poti duhovne rasti.

To vam omogoča, da se osvobodite občutka nesprejetosti in se pripravite na resnično povezovanje z drugimi in odprete resnični ljubezni.