Sporočilo ob koncu tedna: V tem trenutku je zelo pomembno ohraniti notranji mir (Suzy)

Harmonija ni samo glasba, ki jo slišiš zunaj sebe, ampak tudi tista, ki jo občutiš v svoji duši. Poslušajte to notranjo melodijo in ji sledite. V njej je vodnik za vašo pot, ki vas bo pripeljala do ravnovesja in notranjega miru. Izzivi, ki vas čakajo, niso prepreke, temveč priložnosti za učenje in rast. Ne bojte se jih, saj se iz kaosa rojeva največja modrost. Vedite, da ste svetloba v tem temnem svetu, in vaš sijaj je tisto, kar bo prinašalo luč v življenja drugih.

Lahko se odločite, da boste svetili

Ne glede na to, kako temne se zdijo okoliščine, se vedno lahko odločite, da boste svetili. Jasna namera je kot zvezda na nebu, ki vas usmerja skozi temo noči. Bodite odločni v tem, da svojo dušo vodite k rasti, ljubezni in svetlobi, saj boste s tem ne le spremenili svoje, ampak tudi življenja drugih.

V tem trenutku je zelo pomembno ohraniti notranji mir. Mir vam omogoča, da se dvignete nad težo preteklosti. In ta teža, to breme ni vaša usoda. Lahko ga odložite. Lahko odpustite. Odpustiti ni samo darilo drugim, ampak predvsem darilo sebi. Ko odpustite, sprostite svoje srce in dušo iz zapletenih vozlov preteklosti. To je kot osvoboditev ptice, ki poleti v nebo.

Bodite to, kar ste

Ostanite prisotni, bodite tu in zdaj. To je vaše življenje, to je vaš trenutek. Ne dovolite, da vas misli o preteklosti ali skrbi za prihodnost odvrnejo od tega trenutka. Prisotnost je ključ do resničnega življenja. Ostanite pristni v sebi. Ne skrbite za masko ali vlogo, ki jo morate igrati. Bodite to, kar ste, in vaša avtentičnost bo pritegnila tiste, ki vas cenijo takšne, kot ste. Torej ohranjajte mir, odpustite preteklost, ostanite prisotni in bodite pristni.

To so koraki, ki vas bodo vodili k notranjemu ravnovesju in resnični svobodi. In zapomnite si, da ste vredni ljubezni in sreče, tako kot kdorkoli drug. Začutite to sporočilo v svoji duši in dovolite, da vas vodi na poti samoopazovanja, ustvarjalnosti, povezanosti in ravnovesja. V sebi imate vse, kar potrebujete, da sijete in ustvarite čarobnost.