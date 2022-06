Sporočilo ob koncu tedna …

V naslednjih dneh boste morda občutili čustveni nemir. Globoka čustva, za katera ste mislili, da ste opravili z njimi, se ponovno vračajo navidezno od nikoder. Naj vas ne skrbi, saj poteka globoko zdravljenje in na koncu tega procesa se boste zato bolje počutili.

Dovolite, da se stvari razvijajo v svojem tempu in na svoj način. Razplet vam bo prinesel trajno veselje in globok občutek izpolnitve.

Resnično nima smisla skrbeti zaradi stvari, ki niso pod vašim nadzorom. Skrb nikomur ne pomaga, pa tudi ničesar ne reši. Nasprotno, pogosto je videti, da je huje, kot v resnici je. Življenje vedno najde nekaj, zaradi česar vas skrbi. A za vaše dobro in dobro tistih, ki vas obkrožajo, je nujno, da se naučite ravnati s stvarmi bolj pozitivno. Da bi ustavili neskončni krog neželenih in negativnih misli, vadite osredotočanje na pozitivne strani stvari. Če se tega zavedate ali ne, ste postali preveč čustveno navezani ali odvisni od nekoga ali nečesa. Morda ste dovolili ali nenamerno povzročili, da se je kdo preveč navezal na vas.

Na začetku je bilo vse skupaj videti kot zdravo prijateljstvo ali zanimanje, zdaj pa se zdi, da prevzema vaše življenje in povzroča preveč odvisnosti. Situacija, ki je bila na začetku videti pozitivna, je zdaj pokazala negativne plati. To je kot nekakšna odvisnost. Preverite izziv, s katerim se trenutno ukvarjate, in potem ustvarite nekaj prostora med vama. Za svoje dobro in dobro drugih morate storiti, kar je treba. Vi veste, pa vendar … Res je zelo pomembno, če želite narediti korak naprej, da se otresete negativne čustvene navezanosti.

Na začetku boste s tem morda povzročili nekaj zamere, celo paniko, a končni rezultat bo tega vreden. Zaupajte in vztrajajte. Dovolite, da se stvari razvijajo v svojem tempu in na svoj način. Razplet vam bo prinesel trajno veselje in globok občutek izpolnitve. Ko se vam bo uspeločustveno odmakniti od te zadeve, se boste naučili pomembne lekcije, ki vam bo prišla prav v prihodnosti. Ne da bi se zavedali, ste izgubili stik s svojim pravim bistvom.

Čas je, da se ponovno povežete in odkrijete svoje pravo bistvo. Prenehajte iskati na zunanjosti. Poglejte vase in odkrili boste tisto, kar je očem skrito.