Sporočilo ob koncu tedna …

Načrtovali boste, kako naprej. Nekaj vas bo nagovarjalo, da spremenite urnik in se malo ustavite, da pogledate vase. Zakaj tako poln urnik? Obveznosti, opravila, srečanja … Vse po načrtu in do minute izmerjeno. Vprašajte se, kako je kaj v vašem življenju s spontanostjo, kako izkoriščate priložnosti? Ali jih morda opazite samo takrat, ko nimate pričakovanj, kako bi moralo biti in kako mora nekaj potekati? Vse vas bo zdaj opominjalo na to, da morda vse vaše obveznosti prenatrpanega urnika niso zgolj izgovor in mašilo za vse tisto, od česar bežite.

Je to biti s sabo? Morda tišina, ki takrat nastane, trenutek, ko vas preplavijo vse glasne misli, ki jih s tekanjem sem ter tja ne slišite? Morda je zdaj čas, da se malce ustavite, si vzamete trenutek zase in preverite svoj smerokaz, kam v resnici tako drvite in za čim se v resnici tako ženete? Je to res delo ali je delo samo vaš izgovor, s katerim prikrivate samoto, osamljenost in soočenja s sabo? Zdaj morate imeti nadzor nad svojimi čuti, čustvi in notranjimi potenciali in jih usmerjati v pozitivne cilje, ki ste si jih zastavili. Ne pozabite, da so retrogradni planeti povzročili, da so se naši procesi poglobili.

Dinamika planetarnih energij okoli polne superlune bo prinesla na plan globoke zastarane rane. Tudi Pluton je v retrogradni fazi, ki na kolektivni ravni potiska ven vse transgeneracijske vsebine, s katerimi ste se že srečevali in se še boste. Ukvarjali se boste z družinskimi generacijskimi vzorci. Retrogradni Saturn, planet modrosti in učenja, bo zdaj delal red, postavljal nove meje, tako v družbi kot odnosih. Tudi vi zdaj vzpostavljate red in hierarhijo lastnih prednostnih nalog. Zato vam bo pomembno tudi iskanje notranje resnice, miru, da ostanete zvesti sebi. Sočutni del vaše narave bo zdaj pod drobnogledom, saj bo dober čas, da očistite svojo notranjost, dušo. Včasih boste morda občutili praznino, a vseeno ostanite zvesti lastnemu jazu.

Ohranjajte visoko vibracijo. Hvala, ker ste.