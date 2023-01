EZOTERIKA

Sporočila za leto 2023: spustite, kar ne resonira več z vami

Ob prehodu v novo leto se oziramo nazaj za pridobljenimi spoznanji in modrostjo, hkrati pa z upanjem ter pričakovanjem zremo naprej. Nasveti, uvidi in spodbude terapevtov in duhovnih učiteljev vam v prihodnjih mesecih lahko pomagajo ostati na pravi poti, se povezati s sabo, lažje premagovati izzive in živeti čim bolj polno in ozaveščeno.