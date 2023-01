Spomini znanih Slovenk in Slovencev: Oh, ta devetdeseta! (FOTO)

Oboževalci ameriške kultne serije Oh, ta sedemdeseta nestrpno odštevajo dneve do predvajanja nadaljevanja Oh, ta devetdeseta, ki v isti kleti prikazuje novo generacijo najstnikov. Da so bila devetdeseta resnično nepozabna, se strinjajo tudi znani obrazi, ki so se za trenutek vrnili v mladost. Prva ljubezen in skejt »Devetdeseta so moje desetletje! To je desetletje, ko sem imel prvo dekle, prvo počitniško službo, šel v srednjo šolo in se zaljubil v skejtanje. To je nedvomno šport, ki me je definiral in zaradi katerega sem spoznal res odlične ljudi, šport, zaradi katerega sem začel počet...