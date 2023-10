Spomini Vlada Kreslina (Suzy)

Digitalna doba nam res daje možnost stikov, o kakršnih smo nekoč le sanjali, a nekateri spomini so preprosto neprecenljivi. Kaj vse najdemo med brskanjem po starih fotografijah! To je dokazal tudi Vlado Kreslin. Njegove poti čez mejo so se začele z Malimi bogovi, s katerimi je najprej šel v Kanado, nedavno pa je iz svojega arhiva potegnil fotografijo izpred petindvajsetih let, na kateri je s kolegi in prijatelji med obiskom Avstralije. Daljno celino je obiskal med serijo koncertov, ki jih je izvedel po Avstraliji, Argentini in Urugvaju, družbo so mu med drugim delali igralci Boris Cavazza, Marijana Brecelj in Tone Gogala, z njimi pa je potoval tudi Sašo Hribar. Takšni spomini so resnično neprecenljivi.

Boris, Marijana, Tone, Vlado in Sašo so ponosno stali pred sydneyjsko opero.