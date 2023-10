Spomin na mozolje in uhanček (Suzy)

Pisalo se je leto 2000, ko se ob prestopu v novo tisočletje Goranu Hrvaćaninu še sanjalo ni, da bo nekoč kraljeval na domačih lestvicah priljubljenosti. Tisto poletje je preživel na Pagu, kjer si po njegovem pripovedovanju lahko našel še kakšno lepo oblečeno žensko.

Danes na tem hrvaškem letovišču kraljujejo zabave in alkohola željni mladeniči, on pa obuja spomine. »Obvezna oprema je bila srajca iz poliestra, natikači, kavbojski klobuk, uhanček in mozolji,« oriše mladostniške počitniške podvige.

Od vsega se je poslovil, le navihanost je ostala. Še vedno se zna pošaliti na svoj račun in s tem v dobro voljo spravlja tudi oboževalce. Ti so ga izzvali, da ne bi imeli nič proti, če bi se še kdaj pojavil tako oblečen, zlasti sedaj, ko so v modi kosi iz babičine skrinje.