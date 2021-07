Spet pred kamerami, a v drugačni vlogi

Žiga Gabrovec je tisti simpatični 30-letni Konjičan, ki se mu je uspelo uvrstiti v finale letošnjega kuharskega šova MasterChef. Čeprav ga je Bruno Šulman premagal, pa Žiga pravi, da bi v vsakem primeru naredil vse enako, kot je, in ničesar ne obžaluje.



Vedno optimistični kuhar zre v prihodnost in svojim prijateljem ter oboževalcem sporoča, da bo kmalu odprl svojo restavracijo, je pa tiste, ki ga podpirajo na njegovi poti, pred kratkim malce presenetil. Žiga je namreč nastopil v glavni vlogi videospota za pesem Črn ples skupine Take Off iz Slovenskih Konjic.



Novico je na družabnem omrežju v svojem slogu oznanil zgolj z besedico 'nastopam'. Prijatelji so mu pihali na dušo, da ga ima kamera rada, Žiga se je za pohvale in komplimente zahvalil, ob tem pa priznal, da se veseli novih kulinaričnih podvigov, ki ga čakajo to poletje.



