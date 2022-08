Sonce v levu: odpirajo se vrata novega zavedanja

V tem obdobju na Zemljo priteka veliko energije, v ospredje stopi arhetip boginje Izis in tako vstopimo v čas kozmičnega portala, skozi katerega se stekajo mogočne energije, ki sprožajo in prebujajo v vas kozmično modrost. Energija vas bo podpirala, da boste lahko utelesili svojo božansko esenco. Sirius je za Egipčane najpomembnejša zvezda, je pa tudi dom tako imenovane Kristusove zavesti. In prav to je čas, ko se v prvih 12 dneh avgusta skozi žarke kozmične energije, ki se zlivajo na Zemljo že od konca julija, vzpostavi energijski portal, ki vam bo omogočil priložnost, da aktivirate mojstrsk...