Štiri leta ni nastopala, saj jo je žalost ob izgubi očeta tako potrla, da se je posvetila žalovanju. Na srečo so ji ob strani stali njej dragi ljudje, ki so ji dovolili, da se prepusti mešanici občutij in razčisti z vsem, kar ji je ležalo na duši. Sedaj je pred nami še bolj samozavestna in odločna ženska, hčerka, partnerica in prijateljica. Skupaj s Tino Gorenjak se podajata na turnejo po slovenskih odrih, kjer bosta nazdravljali vsemu, kar nas spravlja v dobro voljo in nam lepša življenje. Tanjo Kocman in Tino Gorenjak veže lepo prijateljstvo. Skupaj sta ušpičili nemalo projektov, že dolgo p...