Slovenski odbojkarji poskrbeli, da so navijačice dobile darilo (Suzy)

Sanje so postale resničnost. Naši odbojkarji so si na domačem terenu v ljubljanskih Stožicah priborili eno zadnjih vozovnic za olimpijske igre. Najbolj zaslužna za vrhunski uspeh je povezanost, ki jo je občutiti na parketu in v slačilnici. Vanjo so nas povabili kot darilo za nesebično podporo in s skupinsko razgaljeno fotografijo nagradili predvsem zveste navijačice. Teh je s tekme v tekmo več na tribunah, kar fantom vliva dodatno motivacijo, da so v zadnjih letih razširili navdušenje nad tem moštvenim športom. Ob tem so nam dokazali, kako trdo garajo za svoje cilje.

Redko nam je ponujena priložnost, da na enem mestu vidimo toliko ploščic in da nam za to ni treba v trgovino s keramiko. Lepotci se bodo do začetka največjega turnirja v karieri še pošteno potili, saj se želijo v Parizu potegovati za odličja.