Slovenski igralki je korona prinesla prekrasno stvar (Suzy)

Korona je veliko ljudem ostala v slabem spominu, igralki SNG Drama Ljubljana Saši Mihelčič pa je prinesla veliko lepega in dobrega. »Z Zoranom sva se našla v razmerah, za katere bi rekel, da je skoraj nemogoče. V času covida, v času zaprtih regij, ki jih je Zoran zaradi službenih obveznosti lahko prečkal. In prek pogovorov in skupnih zanimanj se je tlakovala pot do sem, kjer sva danes. Oba sva namreč ljubitelja umetnosti, oblikovanja, arhitekture, slikarstva in seveda gledališča, filma in opere,« razlaga igralka, ki ji je izvoljenec nedavno nadel poročni prstan. Po tem, ko sta ugotovila, da j...