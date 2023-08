Kalil se je v dvorcu Lambergh, na Brdu je štiri leta vodil kuhinjo v Vili Bled, Vili Tartini in Vladni palači ter kot glavni chef deloval v Bled Rose hotelu. Brbončice gostov razvaja z znanimi slovenskimi jedmi iz kakovostnih sestavin v navdihujoči kreativni preobleki. Naslanja se na francosko kuhinjo in domačo kulinarično tradicijo, a upošteva tudi sodobne trende – zero waste, fermentacijo, droženje, nabiralništvo –, s katerimi se prepleta naša gastronomija. Kako se je začela vaša kuharska zgodba? V srednji šoli še nisem bil prepričan, da bom kuhar, a me je vse vodilo v to smer. Imel sem pr...