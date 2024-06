Slovenska voditeljica na mučenje z nasmeškom (Suzy)

Voditeljica je ena tistih žensk, ki se zna motivirati in se na telovadbo odpraviti dobre volje. Manja Stević ljubi modo in vse, kar ima opraviti z estetiko. Nikoli ni bila obsedena z zapovedanimi normami, a to ne pomeni, da se zapostavlja. Njena lepo zaobljena zadnjica je rezultat dobre genetike in fizičnih aktivnosti. A zakaj bi si otežila že tako naporne ure potenja med fitnes napravami, ko je nasmešek najboljši spremljevalec za zahtevni trening?

Splača se malce pomigati, saj je z nabrano kondicijo in čvrstim telesom lažje izbirati oblačila in se odločati, katero vznemirljivo kreacijo bo naslednjo postavila nam na ogled. Najbolj pa je kondicija dobrodošla za obvladovanje dveh bodočih osnovnošolcev, ki še dodatno poskrbita, da je mamica v odlični pripravljenosti.